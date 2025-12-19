Мастер маникюра из Тверской области оставила пенсионера без 14,8 млн рублей в Петербурге

По словам потерпевшего, с ним связались мошенники, представившиеся сотрудниками различных структур.

Полицейские задержали девушку из Тверской области, которая забрала у жителя Приморского района 14,8 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 2 февраля обратился мужчина 84 лет, проживающий в поселке Ольгино. По словам потерпевшего, с ним связались мошенники, представившиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом сохранности средств они убедили пенсионера отдать крупную сумму курьеру на улице Красных Партизан. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Накануне на улице Демьяна Бедного по подозрению поймали 21-летнюю злоумышленницу, работающую мастером маникюра. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

