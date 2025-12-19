В Петербурге курьера мошенников, забравшего у пожилой женщины 1 млн рублей, отправили в колонию на 2 года

Пенсионерке компенсируют ущерб.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассказали 4 февраля в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в августе прошлого года фигурантка работала "курьером" в составе преступной группы. Она похитила свыше 1 млн рублей у 88-летней пенсионерки. Потерпевшей заявили о якобы переводе средств в поддержку запрещенных организаций с ее счета. Чтобы забрать сумму, обвиняемая встретилась с женщиной на 10-й Советской улице.

Виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А пожилой горожанке компенсируют ущерб.

