Пенсионерка с Тверской улицы лишилась 5,5 млн рублей из-за мошенников

Полицейские Центрального района задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 28 января к правоохранителям обратилась 87-летняя жительница дома по Тверской улице. По словам потерпевшей, ей звонили незнакомцы, убедившие отдать курьерам 5,5 млн рублей.

На улице Чехова 2 февраля по подозрению в совершении преступления поймали 52-летнего мужчину. Остальных аферистов устанавливают.

Фото: Piter.TV