Пенсионерка с Тверской улицы лишилась 5,5 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 13:12
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Центрального района задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 28 января к правоохранителям обратилась 87-летняя жительница дома по Тверской улице. По словам потерпевшей, ей звонили незнакомцы, убедившие отдать курьерам 5,5 млн рублей. 

На улице Чехова 2 февраля по подозрению в совершении преступления поймали 52-летнего мужчину. Остальных аферистов устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников, который пытался забрать у пенсионерки почти 2 млн рублей, задержан в Кировске. В отношении него составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

