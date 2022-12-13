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Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

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"Стратегов" сопровождали МиГ-31.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет, который проходил над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты добавили, что экипажи дальней авиации страны реализовали задачу в ночное время суток, а также обеспечили дневную дозаправку в воздушном пространстве. Самолеты сопровождались экипажами истребителей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота МиГ-31.

ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов.

пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: баренцево море, ввс, вкс россии, миг-31, норвежское море, пво, ту-160
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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