Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

"Стратегов" сопровождали МиГ-31.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет, который проходил над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты добавили, что экипажи дальней авиации страны реализовали задачу в ночное время суток, а также обеспечили дневную дозаправку в воздушном пространстве. Самолеты сопровождались экипажами истребителей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота МиГ-31.

ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России