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В гараже на Глазурной улице нашли боеприпасы времен ВОВ
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В гараже на Глазурной улице нашли боеприпасы времен ВОВ

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Владелец постройки разыскивается.

В гараже в Невском районе Петербурга обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Владелец постройки разыскивается. 

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", сотрудники городского комитета по контролю за имуществом 2 июля сносили незаконный объект на Глазурной улице, внутри их ожидали 27 минометных мин разных калибров, патроны, запалы, части взрывателей и другое. 

Полицейские проводят проверку по данному факту, все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в подвале гостиницы на проспекте Тореза нашли боеприпасы. Все увезли на исследование в ЭКЦ ГУ МВД по региону. 

Фото: Piter.TV 

Теги: боеприпасы, глазурная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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