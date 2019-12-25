В гараже на Глазурной улице нашли боеприпасы времен ВОВ

Владелец постройки разыскивается.

В гараже в Невском районе Петербурга обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Владелец постройки разыскивается.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", сотрудники городского комитета по контролю за имуществом 2 июля сносили незаконный объект на Глазурной улице, внутри их ожидали 27 минометных мин разных калибров, патроны, запалы, части взрывателей и другое.

Полицейские проводят проверку по данному факту, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в подвале гостиницы на проспекте Тореза нашли боеприпасы. Все увезли на исследование в ЭКЦ ГУ МВД по региону.

Фото: Piter.TV