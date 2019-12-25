Специалисты "Россети Ленэнерго" перешли в особый режим работы из-за непогоды

Для устранения аварий привлечены дополнительные силы — всего работает 117 оперативных выездных команд, состоящих из 253 сотрудников и оснащённых 117 единицами специализированной техники.

В связи с сильными порывами ветра сотрудники "Россети Ленэнерго" в Санкт-Петербурге усилили меры реагирования, перейдя в специальный режим работы, включающий привлечение всех имеющихся ресурсов и специалистов, говорится в заявлении компании от 4 июля.

Энергетики оперативно ликвидируют последствия сильных ветровых нагрузок, приводящих к перебоям в подаче электроэнергии.

Для устранения аварий привлечены дополнительные силы — всего работает 117 оперативных выездных команд, состоящих из 253 сотрудников и оснащённых 117 единицами специализированной техники.

Также компания напоминает жителям города, что обо всех неполадках в энергоснабжении можно сообщать круглосуточно и бесплатно по единому номеру телефона горячей линии: 8-800-220-0-220 либо воспользоваться коротким номером 220.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" пресекли почти 530 случаев хищения электроэнергии в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти