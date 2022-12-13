Украинские военные потеряли свыше 120 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская группировка "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила более 120 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно получилось ликвидировать порядка 13 единиц боевой техники противника. Речь идет о бронированной машине, девяти автомобилях, гаубице Д-20, гаубице "Мста-Б", а также самоходной артиллерийской установке "Акации".

Ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара и Павловки в ДНР, а также в районе Каменского и Новоданиловки в Запорожской области. ИгорьКонашенков, генера-лейтнант РФ

ВКС за сутки совершили девять вылетов для поддержки штурмующих Артемовск.

Фото и видео: Минобороны России