Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки сил на СВО.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за последние сутки проведения специальной военной операции совершила девять самолетовылетов, а артиллеристы страны выполнили 62 огневые задачи для поддержки сил, штурмующих город Артемовск (украинскео название - Бахмут). Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Задачи выполняются силами "Южной" группировки.

Поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики. За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части города Артемовска. Десантные подразделения и авиация российских Вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям военных, а также пресекают попытки противника перебросить в регион сражений дополнительные резервы.

Киев потерял за сутки до 360 военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России