Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСу за день.

Общие потери Вооруженных сил Украины за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении составили до 360 личного состава и иностранных наемников. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генрал-лейтенант добавил, что специалисты также смогли ликвидировать до 25 единиц боевой техники противника.

Потери противника составили семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России