Минобороны РФ: российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 3834 беспилотных летательных аппарата.

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое, Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная (ЛНР), Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Шевченко, Ульяновка (Запорожская область), Песчаное, Голая Пристань и Каиры (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 3834 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва.

Видео: Минобороны России