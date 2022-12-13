Минобороны РФ: российские войска ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва

Вооруженные силы России ударили по выдвигавшимся к Артемовску силам украинского резерва. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар по силам резерва противника был нанесен в районе населенного пункта Богдановка (ДНР). Кроме того, за сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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