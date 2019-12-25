Япония отказалась использовать нефтяные резервы

Японские власти не рассматривают такой вариант, несмотря на острую ситуацию в районе Персидского залива.

Правительство Японии не планирует направлять на рынок свои запасы нефти. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Минору Кихара.

По его словам, японские власти не рассматривают такой вариант, несмотря на острую ситуацию в районе Персидского залива. Кихара опроверг мнение о том, что фактическая блокада Ормузского пролива может нанести мощный удар по экономике Японии

У нас нет сведений о том, что это немедленно окажет воздействие на снабжение нефтью нашей страны. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Напомним, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что запасы нефти в стране могут обеспечить ее потребности в течение 254 дней. Также сообщалось, что запасов СПГ в хранилищах частных энергетических компаний хватит на три недели.

Ранее мы сообщали, что Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2".

Фото: Pixabay.com