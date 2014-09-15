Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"

Минору Кихара рассказал о том, что страна не будет соблюдать запрет ЕС по поставкам СПГ из России.

Власти из Токио продолжат разъяснять международным союзникам из "Большой семерки" (саммита G7) и Европейского союза важность энергетического проекта "Сахалин-2" для своей национальной безопасности. Соответствующее заявление перед местными журналистами на пресс-конференции сделал генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как власти страны собираются объяснять западному сообществу о решении продолжать поставки российского природного газа, хотя региональное сообщество в ЕС ранее согласовало запрет таких поставок к 2027 году.

Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

