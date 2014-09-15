  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Сегодня, 12:42
168
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"

0 0

Минору Кихара рассказал о том, что страна не будет соблюдать запрет ЕС по поставкам СПГ из России.

Власти из Токио продолжат разъяснять международным союзникам из "Большой семерки" (саммита G7) и Европейского союза важность энергетического проекта "Сахалин-2" для своей национальной безопасности. Соответствующее заявление перед местными журналистами на пресс-конференции сделал генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как власти страны собираются объяснять западному сообществу о решении продолжать поставки российского природного газа, хотя региональное сообщество в ЕС ранее согласовало запрет таких поставок к 2027 году.

Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию.

Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle

Теги: евросоюз, минору кихара, саммит g7, сахалин-2, сжиженный природный газ, спг, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии