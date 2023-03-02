Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Санаэ Такаити снова осудила действия ВС РФ на Украине.

Позиция национального правительства Японии о желании решить "территориальную проблему" с Россией и заключить мирный договор, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений, остается неизменной. Соответствующее заявление в собственной программной речи в местном парламенте по случаю вступления в должность заявила вновь избранный премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Чиновница из Токио раскритиковала перед законодателями шаги Кремля из-за специальной военной операции на Украине. Она указала на необходимость завершения регионального конфликта.

Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор. Санаэ Такаити, премьер-министр Японии

Известно, что Москва и Токио с середины XX века проводили друг с другом переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Ключевым препятствием для этого является разногласие по правам на южную часть Курил. После завершения боевых действий весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Однако власти из Японии оспаривают эту принадлежность. Они считают острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу мелких необитаемых островов своими "северными территориями". Российские дипломаты не раз замечали, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит никакому сомнению.

Напомним, что в марте 2022 года российское министерство по иностранным делам заявило прессе о том, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного соглашения из-за введения властями из Токио односторонних ограничений в отношении России в виду начала украинского кризиса. Кроме этого наша страна вышла из диалога с международным партнером о налаживании совместной хозяйственной деятельности на территории южных Курильских островов.

