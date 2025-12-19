Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

Санаэ Такаити рассказала о процессе пересмотра параметров "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Плана обеспечения обороноспособности".

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время дебатов с местными лидерами политических партий в преддверии парламентских выборов в нижнюю палату ушла от ответа законодателям на вопрос о том, будут ли властями из Токио пересмотрены три безъядерных принципа. Чиновница уточнила, что сейчас она не может давать прогноз в одиночку, так как процесс правок все еще проводится. При этом власти надеются создать такую систему, которая будет способна защитить народ, территории, а также морское и воздушное пространство. В рамках мероприятия глава кабинета министров добавила, что Япония строго придерживается трех безъядерных принципов.

Но что касается пункта "не ввозить", то мы придерживаемся ответов министра иностранных дел Окады. А именно - в случае чрезвычайной ситуации, если без единоразового разрешения входа в порт с атомным оружием нельзя защитить безопасность Японии, если возникнет такая ситуация, то власти примут решение и дадут разъяснения народу. Санаэ Такаити, премьер-министр Японии

Напомним, что премьер-министр страны ранее распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022 года. Речь идет о нововведениях в "Стратегии обеспечения национальной безопасности". Данный документ определяет основные направления по внешней политики в сфере защиты, а также обозначает цели и средства по самообороне. Дополнительно правки могут быть внесены в "План обеспечения обороноспособности", который говорит о расходах на оборону страны и масштабе необходимых для этого вооружений. Сейчас национальное правительство в Токио традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".

NHK: убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению.

Фото: YouTube / 高市早苗チャンネル