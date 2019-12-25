В визовом центре Японии в Москве стали строже проверять документы

Процедуру теперь называют излишне "забюрократизированной".

Новый визовый центр Японии в Москве стал строже относиться к выдаче виз. Пользователи отмечают резкий контраст с прежними, более лояльными правилами посольства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров.

Отмечается, что в прошлом году поток российских путешественников в Японию вырос на 96,3%. И довольно простая процедура получения визы в эту страну оставалась одной из ключевых причин такого спроса на поездки. Однако, по словам экспертов, сейчас наблюдается обратная тенденция, и увеличение срока заявки "очень нервирует туристов".

В АТОР отмечают значительное расхождение с прежней практикой в процедуре исправления ошибок в документах. Ранее их можно было внести оперативно, но теперь это многоэтапный и долгий процесс. Для этого необходимо заново проходить электронную очередь.

Это ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов. Сообщает АТОР

