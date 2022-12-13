В список самых популярных направлений для поездок вошел Петербург.

Стало известно, где будут отдыхать россияне на майских праздниках. В список самых популярных мест для отдыха вошли Петербург, Калининград и Дагестан. Об этом сообщили в ТАСС.

В опросе приняли участие 4,8 тыс. человек. За отдых в Калининграде проголосовали 20 процентов респондентов. На второй месте оказалась Северная столица, которую выбрали около 14 процентов туристов. Выбор в пользу Дагестана сделали еще 13 процентов.

Эксперты отмечают, что в этом году популярность путешествий выросла на 20 процентов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге загрузка отелей на майские составляет более 80%.

Фото: Piter.tv