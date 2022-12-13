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Стало известно, где будут отдыхать россияне на майских праздниках
Сегодня, 11:00
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Стало известно, где будут отдыхать россияне на майских праздниках

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В список самых популярных направлений для поездок вошел Петербург.

Стало известно, где будут отдыхать россияне на майских праздниках. В список самых популярных мест для отдыха вошли Петербург, Калининград и Дагестан. Об этом сообщили в ТАСС. 

В опросе приняли участие 4,8 тыс. человек. За отдых в Калининграде проголосовали 20 процентов респондентов. На второй месте оказалась Северная столица, которую выбрали около 14 процентов туристов. Выбор в пользу Дагестана сделали еще 13 процентов.

Эксперты отмечают, что в этом году популярность путешествий выросла на 20 процентов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге загрузка отелей на майские составляет более 80%.

Фото: Piter.tv

Теги: майские праздники, отдых, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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