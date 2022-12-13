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В Петербурге загрузка отелей на майские составляет более 80%
Сегодня, 19:37
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В Петербурге загрузка отелей на майские составляет более 80%

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По словам Пиотровского, это отличный показатель, потому что город в этой сфере еще не отошел от пандемии.

На майские праздники Петербург будет загружен туристами на 80-85 процентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет "КП в Петербурге".

По словам Пиотровского, это отличный показатель, потому что город в этой сфере еще не отошел от пандемии. Он добавил, что хотелось бы "увеличить показатель на 20-30 процентов".

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Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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