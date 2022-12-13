В Петербурге загрузка отелей на майские составляет более 80%

По словам Пиотровского, это отличный показатель, потому что город в этой сфере еще не отошел от пандемии.

На майские праздники Петербург будет загружен туристами на 80-85 процентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет "КП в Петербурге".

По словам Пиотровского, это отличный показатель, потому что город в этой сфере еще не отошел от пандемии. Он добавил, что хотелось бы "увеличить показатель на 20-30 процентов".

Ранее петербуржцев арестовали на пять суток после проверки булок на свежесть. Они не признали вину.

Фото: Piter.tv