Петербуржцев арестовали на пять суток после проверки булок на свежесть

Они не признали вину.

Невский суд Петербурга Алексея Юлина и Антона Бабаева обвинил в мелком хулиганстве, совершенном в одном из городских супермаркетов. Об этом 25 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Это произошло 19 апреля, когда двое петербуржцев в магазине "выражались грубой нецензурной бранью, пытались устроить драку, размахивали руками, отталкивали сотрудников магазина". Петербуржцы испортили несколько булочек. Они не признали вину. По их словам, в магазине они начали сбрасывать булочки в тележку, потому что "все просрочка". Суд дал по пять суток ареста мужчинам.

Ранее суд Петербурга прекратил уголовное дело о гибели старейшего работника БДТ из-за гололёда. Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого, так как они примирились.

Фото: Piter.tv

