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Суд Петербурга прекратил уголовное дело о гибели старейшего работника БДТ из-за гололёда
Сегодня, 21:36
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Суд Петербурга прекратил уголовное дело о гибели старейшего работника БДТ из-за гололёда

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Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого, так как они примирились.

В понедельник, 24 апреля, Куйбышевский суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Сергея Яковлева, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности 83-летнему сотруднику БДТ Адилю Велимееву. Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого, так как они примирились.

Напомним, в конце декабря 2022 года замначальник автоколонны не убедился в том, что уборка тротуара у дома № 21/27 в переулке Джамбула была проведена некачественно. Из-за этого заслуженный работник культуры России поскользнулся и упал. Его госпитализировали, 4 января он скончался. 

Ранее новая поликлиника появится на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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