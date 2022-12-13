Суд Петербурга прекратил уголовное дело о гибели старейшего работника БДТ из-за гололёда

Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого, так как они примирились.

В понедельник, 24 апреля, Куйбышевский суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Сергея Яковлева, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности 83-летнему сотруднику БДТ Адилю Велимееву. Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого, так как они примирились.

Напомним, в конце декабря 2022 года замначальник автоколонны не убедился в том, что уборка тротуара у дома № 21/27 в переулке Джамбула была проведена некачественно. Из-за этого заслуженный работник культуры России поскользнулся и упал. Его госпитализировали, 4 января он скончался.

Ранее новая поликлиника появится на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv

