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Новая поликлиника появится на Васильевском острове
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Новая поликлиника появится на Васильевском острове

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На Васильевском острове построят новую поликлинику на 800 посещений в смену.

В Смольном одобрили предоставление участков инвесторам в аренду для строительства инфраструктурных и социально-значимых объектов. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе городского администрации. 

На Васильевском острове построят новую поликлинику на 800 посещений в смену. После завершения строительства объект безвозмездно передадут городу.

На Ново-Никитинской улице построят газовую автомобильную заправочную станцию для заправки легковых и грузовых автомобилей, а также для сервисного обслуживания водителей и пассажиров. На сегодняшний день в Северной столице работают 15 заправочных газовых станций.

Ранее в 2026 откроют вестибюль станции "Театральная" в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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