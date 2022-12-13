Новая поликлиника появится на Васильевском острове

На Васильевском острове построят новую поликлинику на 800 посещений в смену.

В Смольном одобрили предоставление участков инвесторам в аренду для строительства инфраструктурных и социально-значимых объектов. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе городского администрации.

На Васильевском острове построят новую поликлинику на 800 посещений в смену. После завершения строительства объект безвозмездно передадут городу.

На Ново-Никитинской улице построят газовую автомобильную заправочную станцию для заправки легковых и грузовых автомобилей, а также для сервисного обслуживания водителей и пассажиров. На сегодняшний день в Северной столице работают 15 заправочных газовых станций.

Ранее в 2026 откроют вестибюль станции "Театральная" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

