Новая поликлиника появится на Васильевском острове

В Смольном одобрили предоставление участков инвесторам в аренду для строительства инфраструктурных и социально-значимых объектов. Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе городского администрации.
На Васильевском острове построят новую поликлинику на 800 посещений в смену. После завершения строительства объект безвозмездно передадут городу.
На Ново-Никитинской улице построят газовую автомобильную заправочную станцию для заправки легковых и грузовых автомобилей, а также для сервисного обслуживания водителей и пассажиров. На сегодняшний день в Северной столице работают 15 заправочных газовых станций.
Ранее в 2026 откроют вестибюль станции "Театральная" в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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