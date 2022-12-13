В 2026 откроют вестибюль станции "Театральная" в Петербурге

Вестибюль будет находиться по адресу: Лермонтовский проспект, д. 1/44.

Стало известно, что к 2026 году построят вестибюль станции метро "Театральная, сама станция будет готова к 2024 году. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

Вестибюль будет находиться по адресу: Лермонтовский проспект, д. 1/44. До конца 2024 года в Петербурге должно завершиться строительство станций метро "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская".

Для ускорения темпов строительства метро полным ходом идет ремонт тоннелепроходческого щита "Надежда". Комплектующие уже находятся на таможне, ремонтно-восстановительные работы и пусконаладочные работы планируется завершить до конца июня.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в покушении на поджег полицейского авто.

Фото: Piter.tv