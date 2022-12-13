В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на поджег полицейского авто

После обыска у мужчины изъяли компоненты для создания взрывного устройства и электронные носители информации.

В Петербурге 24 апреля задержали мужчину, который планировал поджечь полицейскую машину. Это расценивается как покушение на теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и области.

В сообщении указали, что мужчина "является членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел". После обыска у мужчины изъяли компоненты для создания взрывного устройства и электронные носители информации.

На предполагаемого злоумышленника завели уголовное дело о покушении на террористический акт. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина. Она также нанесла урон компьютерному оборудованию.

Фото: piter.tv

