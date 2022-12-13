Она также нанесла урон компьютерному оборудованию.

Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на УМВД по Тверской области.

Инцидент произошел 23 апреля. На опубликованной видеозапись женщина вступила в конфликт с продавцом, затем взяла топор и начала им разбивать витрины. Она также нанесла урон компьютерному оборудованию.

Личность женщины установлена. Погром устроила местная 46-летняя жительница города.Участковым проводится проверка по данному факту.

Ранее мы сообщали, что мужчина схватил за шею продавца и ограбил магазин на Будапештской.

Видео: Telegram / РИА Новости