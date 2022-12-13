Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на УМВД по Тверской области.
Инцидент произошел 23 апреля. На опубликованной видеозапись женщина вступила в конфликт с продавцом, затем взяла топор и начала им разбивать витрины. Она также нанесла урон компьютерному оборудованию.
Личность женщины установлена. Погром устроила местная 46-летняя жительница города.Участковым проводится проверка по данному факту.
Ранее мы сообщали, что мужчина схватил за шею продавца и ограбил магазин на Будапештской.
Видео: Telegram / РИА Новости
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