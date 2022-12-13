Мужчина схватил за шею продавца и ограбил магазин на Будапештской

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

В среду, 12 апреля, в УМВД РФ по Фрунзенскому району обратилась 25-летняя владелица продуктового магазина на Будапештской улице, сообщив об ограблении. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в помещение магазина ворвался неизвестный, схватил за шею 38-летнюю продавщицу, и похитил 14 тыс. рублей под угрозой ножа, после чего с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Позже подозреваемый был задержан на Караваевской улице в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 33-летний мужчина.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный вынес из микрофинансовой организации 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV