"Ну типа ограбление": неизвестный вынес из микрофинансовой организации 30 тысяч рублей

Испугавшись, что в кармане у неизвестного может быть пистолет, сотрудница достала из кассы 30 тысяч рублей, которые передала неизвестному, после чего он скрылся с места происшествия.

"Ну типа ограбление" произошло в помещении микрофинансовой организации на улице Есенина. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

По словам 53-летней сотрудницы микрофинансовой компании, вечером 10 апреля зашел неизвестный и сообщил, что это "типа ограбление". Испугавшись, что в кармане у неизвестного может быть пистолет, женщина достала из кассы 30 тысяч рублей, которые передала неизвестному, после чего он скрылся с места происшествия.

Приметы: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 175-180 см. Одет в робу песочного цвета, на голове кепка черного цвета, на лице медицинская маска, очки в черной оправе.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция оперативно задержала подозреваемого в ограблении салона связи на Ветеранов.

Видео: Piter.tv