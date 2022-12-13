Полиция оперативно задержала подозреваемого в ограблении салона связи на Ветеранов

Он был освобожден из мест лишения свободы в ноябре 2022 года.

В Петербурге задержали подозреваемого, который вечером 9 апреля ограбил салон связи на проспекте Ветеранов. Подробности стали известны Piter.tv.

Напомним, около девяти часов вечера в салон связи зашел мужчина и, угрожая продавцу пистолетом, похитил 5 тысяч рублей и Xiaomi Redmi Note 11S. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Уже в 02:05 у дома по улице Рихарда Зорге был задержан 34-летний мужчина, который был ранее судим за кражу, разбой и применение насилия в отношении представителя власти. Он был освобожден из мест лишения свободы в ноябре 2022 года.

Видео: Piter.tv