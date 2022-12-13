Мужчина ограбил салон связи на Ветеранов и оставил сотруднице пару банкнот "из-за доставленного неудобства"

В Кировском районе Петербурга вечером 9 апреля мужчина ограбил салон сотовой связи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv
Вечером мужчина зашел в салон сотовой связи на проспекте Ветеранов и начал интересоваться смартфонами. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у сотрудницы деньги и телефон со словами: "Я не трону, ты мне не нужна".
Получив пачку банкнот, он отсчитал несколько купюр и оставил их девушке со словами: "Извини. Это тебе, за неудобства. Тревожную кнопку не нажимай минуты три". После этого мужчина ушел.
Грабитель был в бежевом свитере с высоким горлом, в чёрной куртке, джинсах, на руке у него были часы золотого цвета.
Ранее в Репино пьяный мужчина с ножом хотел украсть сигареты и лимонад.
Видео: Piter.tv
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