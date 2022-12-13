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Мужчина ограбил салон связи на Ветеранов и оставил сотруднице пару банкнот "из-за доставленного неудобства"

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Грабитель был в бежевом свитере с высоким горлом, в чёрной куртке, джинсах, на руке у него были часы золотого цвета.

В Кировском районе Петербурга вечером 9 апреля мужчина ограбил салон сотовой связи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv

Вечером мужчина зашел в салон сотовой связи на проспекте Ветеранов и начал интересоваться смартфонами. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у сотрудницы деньги и телефон со словами: "Я не трону, ты мне не нужна".

Получив пачку банкнот, он отсчитал несколько купюр и оставил их девушке со словами: "Извини. Это тебе, за неудобства. Тревожную кнопку не нажимай минуты три". После этого мужчина ушел.

Грабитель был в бежевом свитере с высоким горлом, в чёрной куртке, джинсах, на руке у него были часы золотого цвета.

Ранее в Репино пьяный мужчина с ножом хотел украсть сигареты и лимонад.

Видео: Piter.tv

Теги: ограбление, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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