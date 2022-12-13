В Репино пьяный мужчина с ножом хотел украсть сигареты и лимонад

Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Репино задержали подозреваемого, который в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл в магазин с ножом и попытался украсть пачку сигарет и бутылку лимонада. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам продавца-кассира, мужчина пришёл в магазин 31 марта около 23:10. И, угрожая ножом, попытался украсть пачку сигарет и бутылку лимонада. Также по видео удалось установить, что покупатель повредил ножом кассовый аппарат, но ничего не взял и ушел.

Днём 4 апреля в Репино по подозрению задержали 27-летнего мужчину. Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё один мужчина ограбил магазин на Садовой, пригрозив кассиру ножом.

Фото: Piter.tv