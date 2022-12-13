Мужчина ограбил магазин на Садовой, пригрозив кассиру ножом

Всего преступнику удалось похитить 36,4 тыс. рублей.

В понедельник, 3 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от менеджера магазина на Садовой улице. По данным заявителя, неизвестный, угрожая ножом кассиру, похитил из кассы 36,4 тыс. рублей. Кадры с места ограбления оказались в распоряжении Piter.TV.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" примерно в час ночи на Смольном проспекте. Им оказался 31-летий мужчина, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый, который ограбил 22-летнего петербуржца на Богословском кладбище.

Видео: Piter.TV