  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:18
139
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина ограбил магазин на Садовой, пригрозив кассиру ножом

0 0

Всего преступнику удалось похитить 36,4 тыс. рублей.

В понедельник, 3 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от менеджера магазина на Садовой улице. По данным заявителя, неизвестный, угрожая ножом кассиру, похитил из кассы 36,4 тыс. рублей. Кадры с места ограбления оказались в распоряжении Piter.TV.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" примерно в час ночи на Смольном проспекте. Им оказался 31-летий мужчина, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый, который ограбил 22-летнего петербуржца на Богословском кладбище.

Видео: Piter.TV

Теги: ограбление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии