Задержан подозреваемый, который ограбил 22-летнего петербуржца на Богословском кладбище

Мужчина уже был судим за разбой и грабеж.

В Петербурге задержали подозреваемого, который под угрозой ножа на территории Богословского кладбища ограбил 22-летнего петербуржца. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 20 марта обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что 18 марта около шести утра на территории Богословского кладбища неизвестный под угрозой ножа открыто похитил у него перстень из белого металла, проездную карту "Подорожник", перевёл с его телефона 5 тысяч рублей на свой счёт.

Подозреваемым оказался 48-летний мужчина. Он задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Мужчина уже был судим за разбой и грабеж. В последний раз он был освобожден от уголовной ответственности и направлен в психиатрическую больницу.

Ранее в Ленобласти была выявлена коррупционная схема в сфере ритуальных услуг.

Фото: Piter.tv