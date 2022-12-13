В Ленобласти выявлена коррупционная схема в сфере ритуальных услуг

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские и следователи провели серию обысков и изъяли различные цифровые носители информации, а также "черновую" финансовую документацию

Сотрудники экономической полиции выявили противоправную схему в сфере оказания ритуальных услуг для жителей Всеволожского района Ленобласти. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В махинациях с денежными средствами клиентов был изобличен 50-летний прораб муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг. Было установлено, что подозреваемый получил за услуги захоронения от местного жителя 87 тысяч рублей. Из них 80 200 рублей он положил себе в карман, а оставшиеся 6 800 рублей "провел" официально по договору и внес в кассу муниципального предприятия. В отношении прораба возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подозреваемый задержан.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские и следователи провели серию обысков и изъяли различные цифровые носители информации, а также "черновую" финансовую документацию. Изучение документации показало, что противоправная деятельность носит не единичный, а системный характер. Хищения происходят со всех платежей клиентов предприятия. В неё вовлечены и иные должностные лица, так или иначе имеющие отношение к сфере ритуальных услуг Всеволожского района. Расследование продолжается.

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