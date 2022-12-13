Минобороны РФ: российские войска пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

Кроме того, российские войска на данном направлении уничтожили свыше 60 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Деятельность двух ДРГ была пресечена в районе населенного пункта Терны (ДНР). Кроме того, российские войска на данном направлении уничтожили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ранее Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотными катерами.

Видео: Минобороны России