Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотными катерами

Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте катера противника были уничтожены.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе беспилотными катерами. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в ночь на 24 апреля киевский режим направил три безэкипажных быстроходных катера атаковать пункт базирования ЧФ в городе. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте катера противника были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России