Минобороны: российские войска уничтожили до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ в ДНР

Еще около 20 наемников получили ранения.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

21 апреля артиллеристы нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту дислокации наемников в населенном пункте Константиновка. В результате выполненных действий были уничтожены 15 единиц военной техники. Еще около 20 наемников получили ранения.

В военном ведомстве отметили, что боевики "Грузинского легиона" были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.

Ранее Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО.

Видео: Минобороны России