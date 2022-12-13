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Минобороны: российские войска уничтожили до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ в ДНР

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Еще около 20 наемников получили ранения.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

21 апреля артиллеристы нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту дислокации наемников в населенном пункте Константиновка. В результате выполненных действий были уничтожены 15 единиц военной техники. Еще около 20 наемников получили ранения.

В военном ведомстве отметили, что боевики "Грузинского легиона" были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.

Ранее Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: боевики, вооруженные силы россии, грузинский легион, днр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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