Минобороны показало кадры работы ВАИ на дорогах в зоне СВО

Сотрудники ВАИ проверяют дымность транспортных средств, люфт рулевого управления и другие параметры.

Минобороны показало видео работы военной автоинспекции (ВАИ) на дорогах в зоне спецоперации. Видеозапись опубликовало "РИА Новости".

По словам представителя ВАИ, сотрудники ведомства проверяют техническую исправность военного транспорта. Подвижный пункт технического контроля используется для осмотра транспортных средств, чтобы выявить и устранить недостатки, которые могут препятствовать выполнению боевой задачи. Также сообщается, что сотрудники ВАИ проверяют дымность транспортных средств, люфт рулевого управления и другие параметры.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2".

Видео: Telegram / РИА Новости