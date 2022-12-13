Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2"

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Вместе с ракетой были перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Также российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кирилловка, Валерьяновка (ДНР), Кременная, Рубежное (ЛНР) и Таврийск (Херсонская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске.
Фото: Минобороны России
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