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Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2"
Сегодня, 14:42
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Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2"

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Вместе с ракетой были перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вместе с ракетой были перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Также российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кирилловка, Валерьяновка (ДНР), Кременная, Рубежное (ЛНР) и Таврийск (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске.

Фото: Минобороны России

Теги: гром-2, игорь конашенков, минобороны россии, пво, ракета
Категории: Лента новостей, Новости России,

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