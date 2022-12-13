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Минобороны РФ: российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
Сегодня, 14:22
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Минобороны РФ: российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске

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Подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах.

Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. Также Конашенков сообщил, что российская авиация совершила шесть самовылетов в данном районе. Артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж".

Фото: Минобороны России

Теги: артемовск, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, штурмовые отряды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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