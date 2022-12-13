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Минобороны РФ: российские войска в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"
Сегодня, 14:03
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Минобороны РФ: российские войска в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"

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Кроме того, российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона мотопехотной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских беспилотников "Стриж". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В цехах предприятия авиационной промышленности осуществлялся ремонт и испытания беспилотников. Кроме того, российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобильных подразделений огневой поддержки ВДВ.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, харьков, цеха
Категории: Лента новостей, Новости России,

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