Минобороны РФ: российские войска в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"

Кроме того, российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона мотопехотной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских беспилотников "Стриж". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В цехах предприятия авиационной промышленности осуществлялся ремонт и испытания беспилотников. Кроме того, российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобильных подразделений огневой поддержки ВДВ.

Фото: Минобороны России