Ynet: ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложение о перемирии

Ранее СМИ сообщили об условиях, которые поступили радикалам от Израиля.

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о режиме прекращения огня с Израилем. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного портала еврейского государства Ynet. Ранее члены местного движения сообщили в собственном Telegram-канале о том, что движение изучает инициативы, поступившие делегатам на непрямых переговорах с Израилем о ситуации в секторе Газа. Руководство ХАМАС не сообщило о том, что именно содержат в себе обсуждаемые пункты документа. При этом ближневосточные боевики настаивают, что потенциальное соглашение должно будет включать в себя гарантии прекращения огня в палестинском анклаве, а также вывод оттуда с территории израильских войск и ввоз в Сектор Газа гуманитарной помощи.

Ранее, 2 июля, близкое к радикалам информационное агентство Maan проинформировало аудиторию, что новое предложение по Газе предусматривает перемирие на 60 дней, освобождение десяти заложников и передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников. Также речь идет об отводе отрядов израильской армии за "Мораг" - линию, которая расположена между городами Рафах и Хан-Юнис в южной части палестинского анклава.

Госдеп США раскритиковал введение санкций против двух министров Израиля.

Фото: pxhere.com