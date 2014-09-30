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Путин: Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО

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Глава государства ответил на вопрос, готова ли Москва передать Тегерану новые виды вооружения.

Иран не проявил интереса к совместной с РФ работе в области ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Глава государства ответил на вопрос, готова ли Москва передать Тегерану новые виды вооружения. Он напомнил, что когда-то Россия предлагала Ирану поработать в области системы ПВО, но "большого интереса тогда партнеры не проявили".

Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин посоветовал Украине не затягивать переговорный процесс.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, иран, пво, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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