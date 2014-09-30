Путин: Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО

Глава государства ответил на вопрос, готова ли Москва передать Тегерану новые виды вооружения.

Иран не проявил интереса к совместной с РФ работе в области ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Глава государства ответил на вопрос, готова ли Москва передать Тегерану новые виды вооружения. Он напомнил, что когда-то Россия предлагала Ирану поработать в области системы ПВО, но "большого интереса тогда партнеры не проявили".

Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин посоветовал Украине не затягивать переговорный процесс.

Видео: kremlin.ru