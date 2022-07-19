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Два ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над акваторией Баренцева моря

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Стратегическая авиация сопровождалась истребителями МиГ-31.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Баренцева моря. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи боевых самолетов сопровождались истребителями МиГ-31 от ВВС и ПВО, находящемся на службе Северного флота. В общей сложности продолжительность полета авиации составила свыше семи часов.

Два Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что российские пилоты из Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России осуществляются в соответствии с международными требованиями по безопасности и использования воздушного пространства.

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: баренцево море, ввс, вкс россии, миг-31, минобороны, пво, плановый полет, ракетоносцы, ту-160
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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