Два ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над акваторией Баренцева моря

Стратегическая авиация сопровождалась истребителями МиГ-31.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Баренцева моря. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи боевых самолетов сопровождались истребителями МиГ-31 от ВВС и ПВО, находящемся на службе Северного флота. В общей сложности продолжительность полета авиации составила свыше семи часов.

Два Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что российские пилоты из Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России осуществляются в соответствии с международными требованиями по безопасности и использования воздушного пространства.

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Фото и видео: Минобороны России