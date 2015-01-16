Игорь Конашенков рассказал о миссиях российских военных в рамках СВО на территориях ДНР.

Российские военнослужащие за последние сутки, проведенные в рамках специальной военной операции на Украине, уничтожили четыре взвода реактивных систем залпового огня "Градов" противника, а также 13 взводов гаубиц Д-20 и дополнительно 10 артиллерийских взводов ВСУ, находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 19 июля сделал официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант России

Пресс-секретарь российского военного ведомства подчеркнул, что все украинские взводы были поражены именно ДНР. Успешные операции выполнены районах таких населенных пунктов как Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград.

Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара.

Фото и видео: Минобороны России