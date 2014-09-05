Игорь Конашенков рассказал о том, что Украина отбирает у мирного населения транспорт ради восполнения потерь ВСУ.

В российском министерстве по обороне рассказали, что киевский режим принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара на выполнение боевых задач по Соледарскому направлению. Это происходит на фоне необходимости в восполнении значительных потерь личного состава Вооруженных сил Украины в регионе. Ради восполнения транспортного дефицита и укомплектования сил противника, ВСУ также изымают у гражданского населения транспортные средства.

Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант России

Эксперт в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 19 июля подчеркнул, что принудительная мобилизация в ВСУ также касается жителей таких населенных пунктов как Часов Яр, Дзержинск и других близлежащих локаций.

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Фото и видео: Минобороны России