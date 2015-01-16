ВКС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в Камышевахе

Игорь Конашенков рассказал об операции в Запорожье.

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в Камышевахе. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 19 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант рассказал о выполнении миссии авиацией на территории Запорожской области за счет высокоточного оружия. Известно об уничтожении порядка 200 боевиков.

В населенном пункте Камышеваха Запорожья поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор"*. Уничтожено до 200 боевиков. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант России

"Правый сектор" - террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.

Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 60 националистов в Черкасской области.

Фото и видео: Минобороны России