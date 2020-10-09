Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" возглавил топ Netflix в 90 странах

Проект – первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix.

Сериал "Игра в кальмара" возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах мира. Об этом сообщает американский портал Vulture. Проект стал одним из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки онлайн-порталах критиков кино.

Южнокорейский веб-сериал может стать самым популярным сериалом Netflix – так в сентябре предсказывал глава стриминговой платформы. До этого рекорд просмотров принадлежал шоу "Бриджертоны" – за 4 недели после релиза сериал смотрели на протяжении 625 миллионов часов с 82 миллионов аккаунтов.

В центре сюжета сериала – 456 человек, испытывающих финансовые проблемы, которые принимают приглашение на участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит крупную сумму денег, покрывающую его долги.

Видео: YouTube / Netflix