Сериал "Игра в кальмара" претендует на лидерство на Netflix

За четыре дня с момента релиза шоу возглавило рейтинг просмотров.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" может стать самым популярным сериалом Netflix. Об этом сообщил глава стриминговой платформы Тед Сарандос.

По его словам, с момента релиза проекта 17 сентября, шоу демонстрирует рекордные показатели популярности во всем мире. За четыре дня сериал возглавил рейтинг просмотров и плотно закрепился на верхней строчке. Сейчас рекорд принадлежит шоу "Бриджертоны", который за первые четыре недели после релиза просматрели на протяжении 625 миллионов часов с 82 миллионов аккаунтов.

В центре сюжета "Игры в кальмара" четыреста пятьдесят шесть человек, испытывающих финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит 38,5 млн долларов.

Видео: YouTube / Netflix