Лавров: страны Запада пока не обращались к России с просьбой зарегистрировать их вакцины от COVID-19

Принимать решение по регистрации в России иностранных вакцин будут профильные ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" заявил, что страны Запада пока не обращались к России с просьбой зарегистрировать их вакцины от COVID-19.

По словам Лаврова, решение по поводу регистрации и запуска в России иностранных вакцин будут принимать санитарные власти. Он отметил, что этим вопросом будут заниматься оперативный штаб, Минздрав, Роспотребнадзор и так далее.

Это профессионалы, именно они должны такую оценку выдвигать. Хотя я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину, - отметил министр.

Ноава МИД РФ заявил, что открыта для предложений ЕС о взаимном признании вакцин от коронавируса.

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