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Лавров заявил, что Россия хочет более конструктивных отношений Москвы и Берлина

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Лавров был рад возможности провести переговоры спустя несколько недель, как было сформировано новое правительство ФРГ.

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что РФ хочет, чтобы отношения Москвы и Берлином были более конструктивные. Он отметил, что Россия нацелена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства ФРГ.

Лавров подчеркнул, что рад возможности провести переговоры спустя несколько недель после того, как в ФРГ было сформировано новое правительство, которое уже приступило к работе.

Ранее Сергей Лавров заявил о недопустимости плана "Б" для Украины вместо Минских договоренностей. 

Видео: МИД России

Теги: глава мид сергей лавров, новое правительство фрг, отношения москвы и берлина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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