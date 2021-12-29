Лавров заявил о недопустимости плана "Б" для Украины вместо Минских договоренностей

Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские договоренности, считает министр.

Для Киева никакого плана "Б" вместо Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке страны быть не может. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам министра, в настоящее время Украина фактически находится под внешним управлением Соединенных Штатов, которые способны заставить Киев выполнять Минские договоренности.

Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявил, что Украину скоро передадут России.

Видео: МИД РФ